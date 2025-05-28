В Госдуме заявили, что Овечкин может поменять мнение чиновников о пиве на стадионах

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев пригласил капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина на «круглый стол по пиву». Его слова приводит «Советский спорт».

«Я видел, что на чествовании Овечкин был с пивом. Он еще не безразличен к футболу, поэтому интересно, как на этот вопрос смотрят в США, и не вредит ли это спортсменам, зрителям и общественности. Овечкин может быть лидером общественного мнения, способным поменять мнение многих чиновников, которые до сих пор не определились касательно пива на стадионах», — заявил он.

10 апреля министр спорта России Михаил Дегтярев заявил, что необходимо вернуть возможность спортивным фанатам употреблять слабоалкогольные напитки на стадионах. По его словам, отмена запрета на распитие спиртных напитков в спортсооружениях до сих пор не произошла из-за слабого межведомственного взаимодействия.

Запрет на продажу слабоалкогольных напитков на спортивных объектах в России ввели в 2005 году, их рекламу на стадионах запретили в 2004 году. Безуспешно отменить запрет пытались несколько раз: в 2014-м с такой инициативой выступило Минэкономразвития, в 2016-м — Минпромторг.

При этом для крупных международных турниров, спонсорами которых выступали пивоваренные компании, делали исключения: пиво разрешали продавать в фан-зонах чемпионата мира по хоккею 2016 года в Москве и Санкт-Петербурге, во время проведения Кубка конфедераций (2017) и чемпионата мира по футболу (2018).

Ранее решение позвать Овечкина в Госдуму назвали правильным.