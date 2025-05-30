Хачанов проиграл американцу и вылетел с «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Карен Хачанов не сумел выйти в четвертый круг Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос», один из четырех турниров серии Большого шлема).

В третьем круге российский теннисист сражался с представителем США Томми Полом. Встреча, которая продолжалась 4 часа 7 минут, завершилась в пяти сетах с результатом 3:6, 6:3, 6:7 (7:9), 6:3, 3:6.

Хачанов сделал пять подач навылет, совершил три двойные ошибки и реализовал 6 из 11 брейк-пойнтов. Пол сделал восемь эйсов, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 6 из 12 брейк-пойнтов за игру.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Пол в следующем раунде сразится с Алексеем Попыриным, представляющим Австралию.

Хачанову 29 лет, он имеет в своем активе семь титулов ATP. Его лучшими результатами на турнирах Большого шлема являются полуфиналы Australian Open (2023) и US Open (2022). Он пропустил летние Олимпийские игры — 2024 в Париже, хотя Международный олимпийский комитет одобрил его кандидатуру для участия.

На летних Олимпийских играх — 2020 в Токио, которые состоялись в 2021 году из-за пандемии коронавирусной инфекции, Хачанов завоевал серебряную медаль в одиночном разряде, проиграв в финале турнира немецкому теннисисту Александру Звереву.

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