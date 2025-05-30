«Реал» объявил о переходе защитника сборной Англии

Мадридский «Реал» на своем официальном сайте объявил о переходе защитника «Ливерпуля» и сборной Англии Трента Александра-Арнольда.

26-летний футболист подписал шестилетнее трудовое соглашение со «сливочными» на срок до 30 июня 2031 года.

Контракт Трента Александра-Арнольда с «Ливерпулем» истекает 30 июня 2025 года. «Реал» сообщил, что выплатит компенсацию мерсисайдцам, чтобы игрок смог выступить на предстоящем клубном чемпионате мира. Согласно правилам Международной федерации футбола (ФИФА), футболист имел право подписать контракт с любым клубом за полгода до истечения текущего трудового договора.

По итогам сезона АПЛ «Ливерпуль» набрал 84 очка за 38 матчей. «Ливерпуль» стал чемпионом Англии в 20-й раз. Клубу принадлежат рекорды по количеству побед среди английских команд в Лиге чемпионов УЕФА (шесть трофеев), Кубке УЕФА (три награды), Суперкубке УЕФА (четыре трофея) и в Кубке Английской футбольной лиги (десять наград).

Ранее сообщалось, что экс-тренера «Барселоны» выгнали из российского клуба.