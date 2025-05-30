Экс-тренера «Барселоны» выгнали из российского клуба

Испанский специалист Роберт Морено уволен с поста главного тренера футбольного клуба «Сочи» после полутора лет работы. Об этом сообщает Legalbet со ссылкой на свой источник.

Морено был назначен на эту должность в декабре 2023 года вместо Александра Точилина, когда «Сочи» занимал последнюю строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).

Испанский тренер не смог спасти клуб от вылета из Премьер-лиги, и сезон-2024/25 команда провела во втором по силе дивизионе страны — Первой лиге.

«Сочи» занял пятое место в турнире и пробился в стыковые матчи за право вернуться в РПЛ благодаря тому, что «Черноморцу», который финишировал на третьей строчке, отказали в лицензии.

В первом стыковом матче «Сочи» проиграл «Пари НН» со счетом 1:2. Ответная встреча состоится 31 мая.

До назначения в «Сочи» Морено работал ассистентом главного тренера в «Роме», «Барселоне», «Сельте», а также сборной Испании. Кроме того, он был главным тренером «Гранады» и «Монако».

Ранее футболиста «Сокола» дисквалифицировали на 10 лет.