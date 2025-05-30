Чемпион «Больших шлемов» предсказал путь Андреевой на «Ролан Гаррос»

Знаменитый в прошлом отечественный теннисист, двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский в комментарии для «Газеты.Ru» оценил перспективы первой ракетки России юной Мирры Андреевой на проходящем в эти дни Открытом чемпионате Франции по теннису.

«Считаю, что ей по силам пройти достаточно далеко. Она высоко посеяна, у нее в сетке Бадоса и Пегула. Мирре и психологически полегче, и по игре она может. Это рабочие матчи, но Андреева сейчас на подъеме и может сыграть совсем неплохо. Не будем загадывать, надо идти от матча к матчу, смотреть, как она играет. Но у нее неплохие шансы пройти как можно дальше», — отметил Ольховский.

Андреева, посеянная на «Ролан Гаррос» под шестым номером, в третьем круге турнира сыграет с представляющей Казахстан Юлией Путинцевой, 32-й ракеткой соревнований. Победительница встречи в 1/8 финала может выйти на испанку Паолу Бадосу или теперь выступающую за Австралию Дарью Касаткину, которым еще, правда, предстоит выиграть свои встречи второго раунда.

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