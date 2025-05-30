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Чемпион «Больших шлемов» предсказал путь Андреевой на «Ролан Гаррос»

Экс-теннисист Ольховский: Андреева может пройти на «Ролан Гаррос» далеко
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Mark J. Terrill/AP

Знаменитый в прошлом отечественный теннисист, двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский в комментарии для «Газеты.Ru» оценил перспективы первой ракетки России юной Мирры Андреевой на проходящем в эти дни Открытом чемпионате Франции по теннису.

«Считаю, что ей по силам пройти достаточно далеко. Она высоко посеяна, у нее в сетке Бадоса и Пегула. Мирре и психологически полегче, и по игре она может. Это рабочие матчи, но Андреева сейчас на подъеме и может сыграть совсем неплохо. Не будем загадывать, надо идти от матча к матчу, смотреть, как она играет. Но у нее неплохие шансы пройти как можно дальше», — отметил Ольховский.

Андреева, посеянная на «Ролан Гаррос» под шестым номером, в третьем круге турнира сыграет с представляющей Казахстан Юлией Путинцевой, 32-й ракеткой соревнований. Победительница встречи в 1/8 финала может выйти на испанку Паолу Бадосу или теперь выступающую за Австралию Дарью Касаткину, которым еще, правда, предстоит выиграть свои встречи второго раунда.

Ранее теннисистка Надежда Петрова назвала французских болельщиков проблемой для Рублева.

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