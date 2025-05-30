«Чемпионат»: «Динамо» близко к приобретению Осипенко за €1,5 млн

Московское «Динамо» может приобрести капитана «Ростова» Максима Осипенко. Об этом сообщает «Чемпионат».

По информации источника, клубы договорились о трансфере за €1,5 млн. В данный момент сторона игрока обсуждает с руководством бело-голубых условия личного контракта.

«Ростов» по итогам сезона-2024/25 завершил сезон на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата. Чемпионом России стал «Краснодар». В заключительном матче турнира «Краснодар» обыграл на своем поле московское «Динамо». Встреча завершилась со счетом 3:0. Джон Кордоба забил мяч в начале второго тайма. Никита Кривцов отличился за десять минут до конца матча. На последней минуте матча Эдуард Сперцян реализовал пенальти.

В Суперфинале Кубка России «Ростов» сыграет против московского ЦСКА. Встреча состоится 1 июня на стадионе «Лужники». Начало запланировано на 18:00 по московскому времени.

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