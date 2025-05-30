В «Зените» опровергли проблемы с Глушенковым

Полузащитник петербургского «Зенита» Максим Глушенков останется в клубе. Об этом в интервью «РБ Спорт» заявил генеральный директор клуба Александр Медведев.

По его словам, информация о желании 25-летнего игрока покинуть клуб не соответствует действительности.

«Глушенков хочет уйти из «Зенита»? Это злонамеренные провокационные слухи», — заявил Медведев.

В прошедшем сезоне Глушенков отыграл 20 матчей за «Зенит», в который перешел летом 2024 года из московского «Локомотива», и забил девять мячей. В 2025 году он отличился всего один раз. В первой части сезона он пропустил несколько матчей из-за травм.

В год столетия клуба «Зенит» остался без трофеев. Команда стала второй в РПЛ, набрав за 30 туров 66 очков и уступив один балл «Краснодару», впервые выигравшему чемпионство. В Кубке России петербургский клуб завершил выступление на стадии финала Пути РПЛ, проиграв московскому ЦСКА в серии послематчевых пенальти. В финале Кубка России армейский клуб сыграет с «Ростовом».

Ранее сообщалось, что совершившего наезд на фанатов «Ливерпуля» водителя осудят.