Глушенков разочаровался в «Зените»

Глушенков хочет уйти из «Зенита» и вернуться в «Локомотив» или «Крылья Советов»

Полузащитник петербургского «Зенита» Максим Глушенков может покинуть клуб, сообщает «Советский спорт».

По информации источника, футболист чувствует себя некомфортно в команде и готов продолжить карьеру в другом клубе. В качестве приоритетных направлений Глушенков рассматривает самарские «Крылья Советов» и столичный «Локомотив».

В прошедшем сезоне Глушенков отыграл 20 матчей за «Зенит», в который перешел летом 2024 года из московского «Локомотива», и забил девять мячей. В 2025 году он отличился всего один раз. В первой части сезона он пропустил несколько матчей из-за травм.

В год столетия клуба «Зенит» остался без трофеев. Команда стала второй в РПЛ, набрав за 30 туров 66 очков и уступив один балл «Краснодару», впервые выигравшему чемпионство. В Кубке России петербургский клуб завершил выступление на стадии финала Пути РПЛ, проиграв московскому ЦСКА в серии послематчевых пенальти. В финале Кубка России армейский клуб сыграет с «Ростовом».

Ранее сообщалось, что «Лидс» не будет покупать Сперцяна у «Краснодара» в межсезонье.