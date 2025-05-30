Стали известны финалисты Кубка Стэнли — 2025

«Флорида» и «Эдмонтон» во второй раз подряд вышли в финал Кубка Стэнли

«Эдмонтон Ойлерз» стали вторыми финалистами Кубка Стэнли сезона-2024/25.

В пятом матче финальной серии плей-офф Западной конференции канадский клуб оказался сильнее «Даллас Старз». Встреча прошла в Далласе на арене «Американ Эйрлайнс центр» в присутствии 18 532 зрителей и завершилась победой гостей со счетом 6:3. Таким образом, счет в серии до четырех побед после пяти матчей стал 4-1 в пользу «нефтяников».

Первым финалистом Кубка Стэнли сезона-2024/25 стала «Флорида Пантерз». В ночь на 29 мая команда в пятом матче полуфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на выезде обыграла »Каролину Харрикейнз». Встреча завершилась со счетом 5:3.

Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 20 из 23 бросков, нанесенных по его воротам. «Пантерз» выиграли серию с результатом 4-1.



«Флорида» — действующий обладатель Кубка Стэнли. В финальной серии прошлого сезона «пантеры» одолели «Эдмонтон Ойлерз», противостояние длилось максимальное количество матчей — семь.

Ранее в «Вашингтоне» опровергли, что Овечкин завершит карьеру после сезона-2025/26.