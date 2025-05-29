Джокович надеется, что российские футболисты вернутся на международные турниры

Сербский теннисист Новак Джокович выразил надежду на то, что российские футболисты вернутся на международные турниры, передает Metaratings.

«Россия сильно страдает без европейского футбола. Особенно страдают такие большие клубы, как «Зенит». Надеюсь, что в ближайшее время российские команды снова вернутся к международным соревнованиям», — сказал Джокович.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее глава УЕФА назвал печальным отстранение российских юношеских команд.