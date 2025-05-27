Глава УЕФА назвал печальным отстранение российских юношеских команд

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин заявил, что считает печальным отстранение российских юношеских команд, передает Sport24 со ссылкой на O Jogo.

«Очевидно, что ничего не изменится в отношении российских взрослых команд, пока не закончится СВО. Печально, что мы настолько ограничены, что даже не позволяем детям играть», — сказал Чеферин.

В марте 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022.

Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024, победителем которого стала сборная Испании, и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее сообщалось о том, что африканская сборная не против сыграть с Россией.