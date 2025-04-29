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Министр спорта России назвал безобразным поведение МОК

Министр Дегтярев: поведение МОК нарушает олимпийскую хартию, но есть надежда
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Валерий Шарифулин/РИА Новости

Министр спорта России и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев заявил, что отрицательно относится к поведению Международного олимпийского комитета (МОК). Его слова приводит РИА Новости.

«Это, конечно, безобразие. Я не раз говорил, что они сами нарушают олимпийскую хартию. Но есть надежда, и вы видите публичные заявления избранного президента Кирсти Ковентри. Она говорит, что спортсмены не должны страдать из-за военных конфликтов, политических распрей, а Олимпийские игры и спорт, наоборот, должны объединять», — сказал он на просветительском марафоне «Знание.Первые».

20 марта Кирсти Ковентри стала первой женщиной в истории во главе МОК, она сменит на этом посту Томаса Баха, который покинет пост 23 июня. Предполагается, что именно при ней МОК будет определять порядок участия россиян в Олимпиаде — 2026.

После избрания Ковентри заявила о намерении создать «рабочую группу, которая разработает определенную политику и руководящие принципы, чтобы олимпийское движение могло принимать решения, когда сталкивается с конфликтами». По ее словам, именно с этой группой будет обсуждаться вопрос возвращения России на турниры.

Ранее на Украине раскритиковали нового президента МОК.

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