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Чемпион «Больших шлемов» поделился ожиданиями от матча россиянок на «Ролан Гаррос»

Экс-теннисист Ольховский: Александрова и Кудерметова могут далеко зайти в Париже
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РИА Новости

Знаменитый в прошлом отечественный теннисист, двукратный победитель турниров «Большого шлема» в миксте и двукратный финалист в парном разряде Андрей Ольховский в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о предстоящем матче россиянок Екатерины Александровой и Вероники Кудерметовой в третьем круге «Ролан Гаррос».

«Матч Александровой был очень интересен, потому что она шла на пару Кудерметовой с Крейчиковой. Александрова сейчас на подъеме, у нее очень хорошее начало сезона – первые пять месяцев. Она реально может рассчитывать на очень хороший результат. Они с Кудерметовой сыграют между собой и, надеюсь, покажут очень хороший теннис», — подчеркнул Ольховский.

Кудерметова во втором круге выбила из борьбы 15-ю сеяную чешку Барбору Крейчикову – 6:0, 6:3. Александрова разобралась с итальянкой Элизабеттой Кочаретто – 6:1, 6:3. Победительница встречи Кудерметовой с Александровой в четвертом круге сразится либо с 47-й ракеткой мира Мари Бузковой из Чехии, либо со второй сеяной американкой Коко Гауфф.

Ранее украинская теннисистка пожаловалась на россиянок.

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