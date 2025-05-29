Сафонов выплатил 3,5 млн рублей в счет долга по алиментам

Вратарь французского «ПСЖ» и сборной России Матвей Сафонов погасил еще часть задолженности по алиментам перед бывшей супругой Анастасией, передает Telegram-канал Sport Baza.

Теперь Сафонову осталось выплатить еще 61,7 млн рублей. Он перечислил деньги на специальный счет дочери.

26 августа 2024 года Московский городской суд оставил в силе решение Никулинского суда, согласно которому Сафонов обязан выплатить своей бывшей супруге 60 млн рублей — задолженность по алиментам на их общую дочь.

10 декабря 2024 года кассация оставила в силе решение, по которому Сафонов должен платить на ребенка по 1/4 от своей зарплаты. 20 декабря Никулинский районный суд Москвы отклонил иск голкипера к его бывшей супруге о нарушении прав на общение с ребенком. В то же время было отклонено ходатайство экс-супруги голкипера Анастасии Казачек о проведении в отношении футболиста судебно-психологической экспертизы.

Ранее адвокат объяснил, почему Сафонову не грозит уголовное дело.