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Адвокат объяснил, почему Сафонову не грозит уголовное дело

Адвокат Калинов: Сафонову не грозит уголовное дело из-за алиментов
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Manon Cruz/Reuters

Вратарю французского «ПСЖ» и сборной России Матвею Сафонову не грозит уголовное дело из-за неуплаты алиментов, несмотря на требование его бывшей супруги. Об этом «Газете.Ru» заявил адвокат по уголовным делам Максим Калинов.

«Матвею Сафонову вообще ничего не грозит. Я в этом убежден, исходя из имеющейся в интернете информации по этому делу и из практики подобных дел, по которым у меня есть значительный опыт. Чтобы возбудить дело по ст. 157 УК РФ, необходимо для начала, чтобы человек полгода вообще ничего не платил — тогда его привлекают сначала к административной ответственности. А уже потом, если он не платит длительное время, его могут привлечь и к уголовной ответственности — но такие дела редко возбуждаются, и, как правило, в отношении лиц, ведущих асоциальный образ жизни.

И то, если есть хотя бы небольшие платежи, то уже не идет речи о неуплате. Естественно, никто не будет возбуждать уголовного дела, даже если он не выплачивал алименты. Достаточно, чтобы судебные приставы его уведомили, и он произведет выплаты — зачем ему уголовное дело. Бывают сложные ситуации, когда люди годами ничего не платят — тогда уголовные дела возбуждают. В случае Сафонова об этом речи не идет, ему ничего не грозит», — сказал Калинов.

26 августа 2024 года Московский городской суд оставил в силе решение Никулинского суда, согласно которому Сафонов обязан выплатить своей бывшей супруге 60 млн рублей — задолженность по алиментам на их общую дочь.

10 декабря 2024 года кассация оставила в силе решение, по которому Сафонов должен платить на ребенка по 1/4 от своей зарплаты. 20 декабря Никулинский районный суд Москвы отклонил иск голкипера к его бывшей супруге о нарушении прав на общение с ребенком. В то же время было отклонено ходатайство экс-супруги голкипера Анастасии Казачек о проведении в отношении футболиста судебно-психологической экспертизы.

Ранее бывшая жена Сафонова потребовала завести на голкипера «ПСЖ» уголовное дело.

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