Губерниев: Овечкин должен блистать не только на площадках

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о приезде нападающего Александра Овечкина в Россию, заявив, что миссией форварда «Вашингтона» является блистать не только на площадках, передает «ВсеПроСпорт».

«Саша понимает важность своих рекордов как социальной функции. Миссия таких больших спортсменов, как Овечкин — блистать не только на площадках, но и вне спортивных арен», — сказал Губерниев.

«Вашингтон» закончил выступления в Кубке Стэнли, уступив в четвертьфинальной серии «Каролине Харрикейнз». Серия до четырех побед завершилась со счетом 4-1.

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Вашингтон Кэпиталз» встречался с «Нью-Йорк Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2. Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение канадца Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

По итогам сезона в активе 39‑летнего Овечкина 897 голов в регулярных сезонах и 974 гола с учетом плей‑офф.

Ранее решение позвать Овечкина в Госдуму назвали правильным.