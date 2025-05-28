Решение позвать Овечкина в Госдуму назвали правильным

Олимпийский чемпион Андрей Коваленко назвал правильной идеей пригласить российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина на заседание Госдумы, чтобы обсудить развитие детско-юношеского спорта. Его слова приводит «ВсеПроСпорт».

«Саша и так был номером один, оставался преданным спортсменом и гражданином России, всегда возвращался домой. Если захочет поучаствовать в работе Госдумы РФ или дебатах, в этом вижу только плюсы. Нередко больших звезд спорта приглашают на такие мероприятия, чтобы узнать в том числе мнение народа», — заявил он.

«Вашингтон» закончил выступления в Кубке Стэнли, уступив в четвертьфинальной серии «Каролине Харрикейнз». Серия до четырех побед завершилась со счетом 4-1.

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Вашингтон Кэпиталз» встречался с «Нью-Йорк Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2. Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение канадца Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

По итогам сезона в активе 39‑летнего Овечкина 897 голов в регулярных сезонах и 974 гола с учетом плей‑офф.

Ранее Овечкин спел песню «Матушка» на дне рождения сына.