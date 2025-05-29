На Украине допускают возвращение России в международный спорт с флагом и гимном

Тренер мужской сборной Украины по дзюдо Александр Косинов заявил, что российские спортсмены могут быть возвращены в мировой спорт с флагом и гимном, передает «Суспильне спорт».

«Сейчас позволили соревноваться белорусам, и это может быть отправная точка для россиян. Я думаю, что следующим их шагом может быть выступление россиян под своим флагом», — сказал Косинов.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов.

29 мая Федерация дзюдо Украины заявила о снятии своих спортсменов с чемпионата мира — 2025.

Причиной этому послужил тот факт, что на мировое первенство были допущены белорусские спортсмены, которым позволили выступать под своим флагом и гимном.

Ранее пловцы из Литвы отказались выйти на награждение с россиянами.