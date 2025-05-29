На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пловцы из Литвы отказались выйти на награждение с россиянами

Литовские пловцы отказались выйти на церемонию награждения с россиянами
close
Depositphotos

Литовские пловцы отказались подниматься на пьедестал почета вместе с российскими спортсменами, которые выступали под национальным флагом, На Всемирных играх ветеранов спорта, проходящих в Тайване. Об этом пишет литовское издание 15min.lt.

От совместного награждения с представителями России отказались Аушра Гарджюлене, Сигитас Каткявичюс и Лина Белинене. Спортсмены были несогласны с тем, что российские атлеты также принимают участие в соревнованиях, и выбрали получить медали отдельно.

Белинене, в том числе, заявила, что представители России оказались с ними в одной эстафете, и отметила, что команда Литвы приняла намеренное решение не стоять на одном пьедестале с соперниками из «недружественной страны».

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Всего от России на Игры в Париже отправились 15 человек.

Ранее появилась информация, что Берлин хочет принять Олимпиаду-2036.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами