Пловцы из Литвы отказались выйти на награждение с россиянами

Литовские пловцы отказались подниматься на пьедестал почета вместе с российскими спортсменами, которые выступали под национальным флагом, На Всемирных играх ветеранов спорта, проходящих в Тайване. Об этом пишет литовское издание 15min.lt.

От совместного награждения с представителями России отказались Аушра Гарджюлене, Сигитас Каткявичюс и Лина Белинене. Спортсмены были несогласны с тем, что российские атлеты также принимают участие в соревнованиях, и выбрали получить медали отдельно.

Белинене, в том числе, заявила, что представители России оказались с ними в одной эстафете, и отметила, что команда Литвы приняла намеренное решение не стоять на одном пьедестале с соперниками из «недружественной страны».

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Всего от России на Игры в Париже отправились 15 человек.

Ранее появилась информация, что Берлин хочет принять Олимпиаду-2036.