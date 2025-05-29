«Зенит» объявил решение по будущему Медведева и Семака

Петербургский «Зенит» в своем официальном Telegram-канале объявил, что было принято решение о сохранении состава руководства и тренерского штаба. Таким образом, председатель правления «Зенита» Александр Медведев и главный тренер команды Сергей Семак продолжают работу в клубе.

«По результатам заседания принято решение о сохранении состава Совета директоров, топ-менеджмента клуба и тренерского штаба команды. Стратегия Клуба остается неизменной. Поставлена задача на предстоящий 100-ый сезон: золотые медали в чемпионате РПЛ», — указано в сообщении.

В заключительном туре РПЛ «Зенит» на своем поле разгромил грозненский «Ахмат» — 3:0.

В год столетия клуба «Зенит» остался без трофеев. Команда стала второй в РПЛ, набрав за 30 туров 66 очков и уступив один балл «Краснодару», впервые выигравшему чемпионство. В Кубке России петербургский клуб завершил выступление на стадии финала Пути РПЛ, проиграв московскому ЦСКА в серии послематчевых пенальти. В финале Кубка России армейский клуб сыграет с «Ростовом».

Ранее бразилец из «Зенита» назвал уровень чемпионата России высоким.