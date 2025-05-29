Знаменитый теннисист назвал слабое место соперницы россиянки на «Ролан Гаррос»

Знаменитый отечественный теннисист Андрей Ольховский, экс-шестая ракетка мира в парном разряде, в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о противостоянии россиянки Вероники Кудерметовой и Барборы Крейчиковой из Чехии во втором круге «Ролан Гаррос».

«Крейчикова – вроде бы опасный соперник. Но в то же время она много не играла, не показывала давно высоких результатов. Не думаю, что она в себе уверена. Многое зависит от Вероники – как она выйдет, готовой или неготовой психологически. У нее в последнее время взлеты и падения по игре, немножко не хватает стабильности. Но она может оказать достойное сопротивление, вплоть до прохода дальше», — считает Ольховский.

Крейчикова является фаворитом встречи, будучи посеянной под 15-м номером в соответствии со своим рейтингом WTA. Кудерметова в данный момент занимает 46-е место в мировом рейтинге. Соперницы встречались друг с другом пять раз, причем три победы на счету Кудерметовой. Однако обе встречи в рамках турниров «Большого шлема» выиграла Крейчикова, включая финал квалификации на «Ролан Гаррос» в 2018 году.

Ранее россиянка проиграла украинке в матче «Ролан Гаррос».