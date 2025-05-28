Россиянка проиграла украинке в матче «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Динана Шнайдер не смогла выйти в третий круг Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос», один из четырех турниров серии Большого шлема).

В матче второго круга российская спортсменка проиграла представительнице Украины Диане Ястремской. Матч, который продолжался 1 час 50 минут, завершился в двух сетах с результатом 5:7, 5:7.

Шнайдер ни разу не подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Ястремской четыре эйса, девять двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из 12 заработанных.

Следующей соперницей украинки будет еще одна представительница России Людмила Самсонова.

Шнайдер в паре с Миррой Андреевой завоевала серебряные медали в парном разряде, проиграв в финале турнира итальянкам Саре Эррани и Ясмин Паолини. Эти медали не учитывались в итоговом зачете. Теннисистки стали единственными спортсменами из России, кому удалось добиться успеха на Олимпиаде. Теннисистка — полуфиналистка одного турнира Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025); победительница шести турниров WTA (из них четыре в одиночном разряде).

Ранее Карен Хачанов почти за пять часов вышел в третий круг «Ролан Гаррос».