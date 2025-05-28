На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянка проиграла украинке в матче «Ролан Гаррос»

Россиянка Шнайдер проиграла украинке Ястремской на турнире «Ролан Гаррос»
close
Dan Hamilton/USA TODAY Sports/Reuters

Российская теннисистка Динана Шнайдер не смогла выйти в третий круг Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос», один из четырех турниров серии Большого шлема).

В матче второго круга российская спортсменка проиграла представительнице Украины Диане Ястремской. Матч, который продолжался 1 час 50 минут, завершился в двух сетах с результатом 5:7, 5:7.

Шнайдер ни разу не подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Ястремской четыре эйса, девять двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из 12 заработанных.

Следующей соперницей украинки будет еще одна представительница России Людмила Самсонова.

Шнайдер в паре с Миррой Андреевой завоевала серебряные медали в парном разряде, проиграв в финале турнира итальянкам Саре Эррани и Ясмин Паолини. Эти медали не учитывались в итоговом зачете. Теннисистки стали единственными спортсменами из России, кому удалось добиться успеха на Олимпиаде. Теннисистка — полуфиналистка одного турнира Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025); победительница шести турниров WTA (из них четыре в одиночном разряде).

Ранее Карен Хачанов почти за пять часов вышел в третий круг «Ролан Гаррос».

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами