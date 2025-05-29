«Страдала»: 18-летняя Андреева о победе в матче «Ролан Гаррос»

Россиянка Андреева о победе в матче «Ролан Гаррос»: страдала, боролась с подачей

18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева призналась, что ожидала тяжелого матча с представительницей США Эшлин Крюгер во втором круге Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос»).

«Она очень сильный и агрессивный игрок. Я знала, что сегодня должна играть очень хорошо. Старалась сделать все, что могла. Я страдала, немного боролась с подачей. Но рада, что нашла выход и сохраняла спокойствие. Заставила себя бороться до конца», — отметила она в интервью на корте.

Встреча, которая продолжалась 1 час 14 минут, завершилась в двух сетах с результатом 6:3, 6:4 в пользу Андреевой. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

В следующем раунде российская теннисистка сразится с победительницей противостояния между представительницей Тайваня Джоанной Гарленд и Юлией Путинцевой из Казахстана.

Андреева — серебряная медалистка летних Олимпийских игр 2024 года в парном разряде. Вместе со Шнайдер она добралась до финала турнира. Мирра является полуфиналисткой двух турниров Большого шлема: в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2024) и в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025); также она — победительница пяти турниров WTA (из них три — в одиночном разряде).

Ранее россиянка проиграла украинке в матче «Ролан Гаррос».