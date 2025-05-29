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Тарасова связала отстранение от Олимпиады с делом Валиевой

Тарасова считает отстранение России от Олимпиады продолжением дела Валиевой
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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова связала отстранение России от Олимпийских игр с продолжением допингового дела российской фигуристки Камилы Валиевой. Ее слова приводит РИА Новости.

«Но просто то, что продолжается дальше, — отстранение российских спортсменов от Олимпийских игр и других международных стартов — это продолжение этого дела. Камила — настолько талантливая девочка, что на ближайшие годы была бы непобедимой, поэтому ее отстранили. И это мое мнение», — заявила она.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках. Валиева была лишена личных наград Олимпиады, а сборная России вместо золота командного турнира ОИ-2022 получила бронзовые награды.

Международный союз конькобежцев (ISU) в мае одобрил нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников (основа и запас): Петра Гуменника, Владислава Дикиджи, Аделии Петросян и Алины Горбачевой. При этом ISU не допустил до участия в отборочном турнире зимних Олимпийских игр российские танцевальные дуэты и спортивные пары. Основными кандидатами от России назывались чемпионы страны Александра Степанова / Иван Букин (танцы) и Анастасия Мишина / Александр Галлямов (парное катание).

Квалификационный турнир для фигуристов состоится в сентябре в Пекине. Запрет на общение со СМИ — практика, которая уже была введена для российских атлетов, выступающих в нейтральном статусе. Подобное было запрещено пловцам, которые приняли участие в чемпионате мира в декабре 2024 года.

Ранее Ирина Роднина ответила на вопрос о необходимости бойкота Олимпиады-2026.

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