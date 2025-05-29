«Вы только разжигаете огонь»: Роднина о бойкоте Олимпиады

Трехкратная олимпийская чемпионка в парном катании, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина заявила, что российским фигуристам не нужно устраивать бойкот зимних Олимпийских игр — 2026 в знак протеста против решения Международного союза конькобежцев (ISU). Ее слова приводит «Матч ТВ».

«Я из того поколения, когда решение принимало государство. Сказали выступать — выступаем. Вы помните олимпийские игры 1984 года, когда всю команду сняли и не было ни одного человека против? Вместе с нами тогда были и журналисты. Такими вопросами вы только разжигаете огонь. Если принимается решение, оно принимается не просто так. Страна поддерживает спортсменов», — заявила она.

Международный союз конькобежцев одобрил нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников (основа и запас): Петра Гуменника, Владислава Дикиджи, Аделии Петросян и Алины Горбачевой. При этом ISU не допустил до участия в отборочном турнире зимних Олимпийских игр российские танцевальные дуэты и спортивные пары. Основными кандидатами от России назывались чемпионы страны Александра Степанова / Иван Букин (танцы) и Анастасия Мишина / Александр Галлямов (парное катание).

Квалификационный турнир для фигуристов состоится в сентябре в Пекине. Запрет на общение со СМИ — практика, которая уже была введена для российских атлетов, выступающих в нейтральном статусе. Подобное было запрещено пловцам, которые приняли участие в чемпионате мира в декабре 2024 года.

Ранее в ISU отказались комментировать обращение российских чемпионов по поводу ОИ.