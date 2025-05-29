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Дисквалифицированный за допинг украинец из «Челси» получил медаль Лиги конференций

Отстраненный за допинг игрок «Челси» Мудрик получил медаль Лиги конференций
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Hannah McKay/Reuters

Украинский вингер Михаил Мудрик получил медаль за победу «Челси» в Лиге конференций и присутствовал на вечеринке в честь выигранного турнира. Об этом сообщает известный журналист Бен Джейкобс в социальной сети X.

28 мая «Челси» в финале Лиги конференций обыграл испанский «Бетис». Поединок, который состоялся на стадионе «Тарчиньски Арена» в польском Вроцлаве, завершился с результатом 4:1.

Мудрик отстранен из-за нарушения антидопинговых правил. Всего в сезоне-2024/2025 украинский вингер успел провести 15 матчей, забить три мяча и сделать пять результативных передач.

О том, что Мудрик провалил допинг-тест, стало известно 17 декабря. 8 февраля появилась информация, что футбольная ассоциация Англии (FA) может наказать Мудрика, даже если его допинг-проба «В» будет отрицательной. 22 апреля стало известно, что Мудрик в связи с этим делом прошел проверку на детекторе лжи.

Мудрик перешел в «Челси» в январе 2023 года, он был куплен у донецкого «Шахтера». Сумма трансфера составила €100 млн с учетом бонусов. Украинец дебютировал в матче против «Ливерпуля», не отметившись результативными действиями.

Ранее были названы причины затяжного расследования допинг-дела.

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