Названы причины затяжного расследования допинг-дела украинца из «Челси»

Член медицинской комиссии Национального олимпийского комитета Украины Вячеслав Попов объяснил, почему расследование допинг-дела украинского футболиста «Челси» Михаила Мудрика движется медленно, и связал это с финансами. Его слова приводит украинское издание «Футбол 24».

«Сроки? Насколько мне известно, дело переходит в юридическую плоскость. «Челси» будет искать виновных в суде. Английский клуб приобрел футболиста за 100 млн. Будут определенные расходы, которые кому-то нужно покрывать. Англичане, кажется, хотят переложить финансовое бремя на нашу федерацию», — заявил он.

О том, что Мудрик провалил допинг-тест, стало известно 17 декабря. 8 февраля появилась информация, что футбольная ассоциация Англии (FA) может наказать Мудрика, даже если его допинг-проба «В» будет отрицательной. 22 апреля стало известно, что Мудрик в связи с этим делом прошел проверку на детекторе лжи.

Мудрик перешел в «Челси» в январе 2023 года, он был куплен у донецкого «Шахтера». Сумма трансфера составила €100 млн с учетом бонусов. Украинец дебютировал в матче против «Ливерпуля», не отметившись результативными действиями.

19 сентября в СМИ появилась информация, что «Челси» готов расстаться с Мудриком. Всего в текущем сезоне футболист принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив три гола и пять результативных передач.

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