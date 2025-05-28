В ISU отказались комментировать обращение российских чемпионов по поводу ОИ

ISU не прокомментировал видео Степановой и Букина с просьбой допустить их до ОИ

Международный союз конькобежцев (ISU) на данный момент не будет обсуждать статус нейтральных спортсменов. Об этом заявили в организации РИА Новости в ответ на запрос по поводу обращения чемпионов России в танцах на льду Александры Степановой и Ивана Букина к президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри.

Спортсмены после того, как им было отказано в нейтральном статусе, записали обращение, в котором потребовали от комиссии ISU объяснить недопуск, а Ковентри попросили разобраться в ситуации.

«В настоящее время ISU не будет комментировать дальнейший процесс по индивидуальным нейтральным атлетам (AIN)», — сообщили в организации.

Международный союз конькобежцев (ISU) одобрил нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников (основа и запас): Петра Гуменника, Владислава Дикиджи, Аделии Петросян и Алины Горбачевой. При этом ISU не допустил до участия в отборочном турнире зимних Олимпийских игр российские танцевальные дуэты и спортивные пары. Основными кандидатами от России назывались чемпионы страны Александра Степанова / Иван Букин (танцы) и Анастасия Мишина / Александр Галлямов (парное катание).

Квалификационный турнир для фигуристов состоится в сентябре в Пекине. Запрет на общение со СМИ — практика, которая уже была введена для российских атлетов, выступающих в нейтральном статусе. Подобное было запрещено пловцам, которые приняли участие в чемпионате мира в декабре 2024 года.

Ранее Ирина Роднина призвала смириться с решением ISU о недопуске пар и танцевальных дуэтов.