В Госдуме допустили, что Медведев сознательно пожертвовал выступлением на «Ролан Гаррос»

Сенсационный вылет российского теннисиста Даниила Медведева в первом круге Открытого чемпионата Франции можно объяснить тем, что он сознательно пожертвовал выступлением на турнире. Такое допущение в беседе с «Газетой.Ru» сделала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова.

«У этого прекрасного вида спорта своя специфика. Это настоящая игра, где очень тяжело держать форму на протяжении всех турниров. Я удивляюсь тем, кто может побеждать как Федерер и Надаль, как Медведев и наши девчонки. Для меня это всегда было загадкой.

Спортсмены, так или иначе, понимают, что какие-то турниры они могут пропустить из-за плохого самочувствия или травмы, но потом могут выступить на более значимых соревнованиях. Понятно, что они, так или иначе, что-то выбирают. Несомненно, «Ролан Гаррос» — турнир «Большого шлема», но иногда приходится чем-то жертвовать. Допускаю, что есть какие-то внутренние нюансы, которых мы не знаем. Верю, что есть серьезные причины, по которым у Медведева что-то сейчас не получается.

В теннисе даже подготовиться к какому-то турниру очень непросто. Им надо выстреливать постоянно, и чем-то жертвовать приходится все равно, даже выстраивая план на год. Даже если речь о турнире «Большого шлема», — заметила Журова.

Медведев в первом круге «Ролан Гаррос» уступил 90-й ракетке мира британцу Кэмерону Норри. Встреча завершилась поражением россиянина в пяти сетах со счетом 5:7, 3:6, 6:4, 6:1, 5:7.

Ранее россиянка проиграла украинке в матче «Ролан Гаррос».