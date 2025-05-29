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Экс-игрок «Краснодара»: Смолов и Газинский еще могли бы принести пользу команде

Экс-игрок Деменко назвал Смолова и Газинского важными для «Краснодара»
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Виталий Тимкив/РИА Новости

Покинувшие футбольный клуб «Краснодар» после завоевания чемпионства нападающий Федор Смолов и защитник Юрий Газинский были важны для команды, несмотря на то, что являются возрастными игроками. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил бывший футболист черно-зеленых Максим Деменко.

«Эти футболисты для атмосферы в коллективе были бы важны. Помню и по своей карьере значимость возрастных игроков, в какой-то момент я сам таким стал. Но если говорить о клубных делах, возможно, играла роль финансовая сторона. Я считаю, что футболисты, которые провели в команде много лет, еще могли бы принести пользу. Но решать здесь руководителям», — констатировал Деменко.

«Краснодар» завершил чемпионат сезона-2024/25, набрав 67 очков. Команда оформила победу в РПЛ в заключительном туре национального первенства, со счетом 3:0 обыграв московское «Динамо». Для клуба, основанного в 2008 году, это чемпионство стало первым в истории.

Второе место в национальном первенстве занял петербургский «Зенит», в активе которого оказалось 66 баллов. Замкнул тройку лидеров московский ЦСКА, набравший 59 баллов. На два очка отстал от него финишировавший четвертым столичный «Спартак».

Ранее Деменко объяснил, как «Краснодар» будет защищать чемпионство.

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