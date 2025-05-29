Стало известно, когда «Аль-Наср» может объявить об уходе Роналду

Саудовский «Аль-Наср» намеревается сообщить о расставании с опытным нападающим команды Криштиану Роналду. Об этом сообщает известное испанское онлайн-издание Marca.

29 мая клуб проведет пресс-конференцию, в ходе которой будут раскрыты подробности об изменениях в команде. В том числе ожидается, что «Аль-Наср» сообщит об уходе Роналду.

Сам футболист намекнул на свой уход после заключительного матча чемпионата Саудовской Аравии.

«Эта глава окончена. История? Все еще пишется. Благодарен всем», — написал Роналду.

Действующий контракт Роналду с командой рассчитан до конца сезона-2024/25. За «Аль-Наср» он выступает с 2023 года, в завершившемся сезоне он стал лучшим бомбардиром турнира, записав на свой счет 25 забитых мячей.

10 апреля появилась информация, что Роналду может продлить трудовое соглашение с саудовским клубом. Журналист Джанлуиджи Лонгари написал, что руководство клуба предложило 40-летнему португальцу подписать контракт до лета 2027 года. В СМИ ранее уже появилась информация, что стороны договорились о продлении трудового соглашения. По условиям нового контракта португалец станет владельцем 5% доли клуба.

Однако 11 мая издание Marca сообщило, что «Аль‑Наср» приостановил переговоры о продлении контракта с Роналду.

Ранее стало известно, куда может перейти Роналду.