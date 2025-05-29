Юрист: МОК будет сложно закрывать глаза на то, что ОКР выполнил все требования

Олимпийский комитет России (ОКР) имеет основания оспорить недопуск российских хоккеистов до Олимпиады-2026, поскольку требования, выдвинутые Международным олимпийским комитетом (МОК), были удовлетворены. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразила глава спортивной практики юридического агентства «Клевер Консалт» Анна Анцелиович.

«Конечно, у ОКР есть основания для апелляции, не видя перспектив, он бы не пошел обжаловать. Лучше попробовать, чем потом жалеть. В принципе, дело рассматривают юристы. У всех есть политическое мнение и предпочтения, но, будучи юристами, они обязаны руководствоваться положениями тех документов, на которые ссылаются стороны. И если МОК выдвигал определенные критерии, на основании которых не был допущен ОКР, и препятствия были устранены, то на это будет сложно закрывать глаза», — убеждена Анцелиович.

24 мая стало известно, что МОК запросил у Международной федерации хоккея (IIHF) состав групп Олимпиады без участия сборной России. 25 числа глава IIHF Люк Тардиф сообщил, что МОК уже направил соответствующее уведомление ОКР. Однако Федерация хоккея России (ФХР) сообщила, что пока никакого уведомления получено не было.

2 октября 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) объявил об отстранении ОКР до дальнейшего уведомления после включения в состав российской организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

До этого, в конце февраля 2022 года, Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Ранее Анцелиович оценила шансы ОКР оспорить недопуск хоккеистов до Олимпиады.