За Кубок Стэнли сражаются пять российских хоккеистов

В борьбе за Кубок Стэнли сезона-2024/2025 осталось пять игроков из России

Пять российских хоккеистов продолжают борьбу за Кубок Стэнли в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Это голкипер Сергей Бобровский и защитник Дмитрий Куликов («Флорида Пантерз»), нападающий Василий Подколзин («Эдмонтон Ойлерз»), нападающий Евгений Дадонов и защитник Илья Любушкин («Даллас Старз»).

В ночь на 29 мая «Флрида» в пятом матче полуфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги на выезде обыграла »Каролину Харрикейнз». Встреча завершилась со счетом 5:3. Бобровский принял участие в поединке и отразил 20 из 23 ударов по своим воротам. Куликов результативными действиями не отметился.

«Пантерз» выиграли серию с результатом 4-1. В финале «Флорида» сразится с победителем противостояния между «Эдмонтон Ойлерз» и «Даллас Старз», которые сыграли между собой уже четыре матча. Лидирует «Эдмонтон», он ведет в серии со счетом 3-1.

«Флорида» — действующий обладатель Кубка Стэнли. В финальной серии прошлого сезона «пантеры» одолели «Эдмонтон Ойлерз», противостояние длилось максимальное количество матчей — семь.

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