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Стал известен победитель Лиги конференций

«Челси» одолел «Бетис» и выиграл Лигу конференций сезона-2024/25
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Kacper Pempel/Reuters

Лондонский «Челси» стал победителем Лиги конференций сезона-2024/25.

В финале турнира английская команда переиграла испанский «Бетис». Поединок, который состоялся на стадионе «Тарчиньски Арена» в польском Ворцлаве, завершилась с результатом 4:1.

Счет в матче открыл «Бетис», на 9-й минуте отличился Эз Абде. Лондонцы сумели сравнять только во втором тайме, на 65-й минуте гол оформил Энцо Фернандес. Через пять минут Николас Джексон вывел «Челси» вперед. На 83-й минуте Джейдон Санчо забил третий мяч лондонцев, а на 90+1-й минуте Мойсес Кайседо установил окончательный счет матча.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Лига конференций проводится с сезона 2021/22, и этот турнир фактически служит более низким уровнем Лиги Европы. В прошлом сезоне победителем турнира стал греческий «Олимпиакос», который в финале в дополнительное время одолел итальянскую «Фиорентину» со счетом 1:0. «Олимпиакос» стал первой греческой командой, завоевавшей еврокубок.

Ранее Килиан Мбаппе был признан лучшим игроком «Реала».

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