«Пари НН» вырвал победу в первом матче за право играть в РПЛ

«Пари НН» обыграл «Сочи» в первом стыковом матче за право выступать в РПЛ

«Пари Нижний Новгород» обыграл «Сочи» в первом стыковом матче за право выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2025/26.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Фишт», завершилась с результатом 2:1. Счет в матче открыл сочинский клуб, на 14-й минуте Роман Пасевич. Нижегородская команда сумела сравнять на 45+4-й минуте, отличился Александр Трошечкин. Победный гол оформил Виктор Александров за две минуты до конца основного времени.

Ответный матч состоится в Нижнем Новгороде 31 мая. Стартовый свисток для футболистов прозвучит в 17:00 по московскому времени.

«Пари Нижний Новгород» занял 13-е место в Российской премьер-лиге, набрав за 30 туров 27 очков. «Сочи» оказался на пятой строчке в турнирной таблице Первой лиги, однако получил право сыграть в стыковых матчах, потому что «Черноморец», оказавшийся третьим, не прошел лицензирование, которое необходимо для выступления в РПЛ.

В других стыках играют грозненский «Ахмат» (РПЛ) и екатеринбургский «Урал» (Первая лига). Первый матч, который состоялся 28 мая в Екатеринбурге, завершился победой хозяев со счетом 2:1. Ответная игра также состоится 31 мая.

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