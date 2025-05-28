Хачанов почти за пять часов вышел в третий круг «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Карен Хачанов вышел в третий круг Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос», один из четырех турниров серии Большого шлема).

В матче второго круга российский спортсмен одержал победу над представителем Австрии Себастьяном Офнером. Встреча, которая продолжалась 4 часа 45 минут, завершилась в пяти сетах с результатом 7:5, 3:6, 7:5, 4:6, 6:2.

За время игры Хачанов сделал семь подач навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал 7/17 брейк-пойнтов. Офнер за время матча смог сделать 12 эйсов, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 5/15 брейк-пойнтов.

В следующем круге Хачанов сразится с победителем противостояния между американцем Томми Полом и венгром Мартоном Фучовичем.

На старте турнира Хачанов в трех сетах одолел представителя Австралии Александара Вукича — 6:4, 6:4, 6:4.

Хачанову 28 лет, он имеет в своем активе семь титулов ATP. Его лучшими результатами на турнирах Большого шлема являются полуфиналы Australian Open (2023) и US Open (2022). Он пропустил летние Олимпийские игры — 2024 в Париже, хотя Международный олимпийский комитет одобрил его кандидатуру для участия.

На летних Олимпийских играх — 2020 в Токио, которые состоялись в 2021 году из-за пандемии коронавирусной инфекции, Хачанов завоевал серебряную медаль в одиночном разряде, проиграв в финале турнира немецкому теннисисту Александру Звереву.

Ранее медалистка ОИ рассказала, в каком раунде «Ролан Гаррос» может вылететь Хачанов.