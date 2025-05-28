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Призер ОИ рассказала, в каком раунде «Ролан Гаррос» может вылететь Хачанов

Теннисистка Петрова: Хачанову сложно будет пройти дальше третьего круга «РГ»
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Hannah Mckay/Reuters

Российскому теннисисту Карену Хачанову будет тяжело пройти дальше третьего круга Открытого чемпионата Франции. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразила бронзовый призер Олимпиады-2012, экс третья ракетка мира, основатель детской школы большого тенниса Надежда Петрова.

«Карен Хачанов каждый матч не без борьбы будет играть. Думаю, он дойдет до третьего круга, а там его ждет Томми Пол. И хотя грунт — не самое любимое покрытие американцев, но сейчас Пол показывает атлетичный, быстрый теннис, у него великолепная физика. Так что Карену сложно будет пройти дальше третьего круга», — считает Петрова.

На старте турнира Хачанов в трех сетах одолел представителя Австралии Александара Вукича — 6:4, 6:4, 6:4. Во втором круге он сыграет с австрийцем Себастьяном Офнером, этот матч состоится в среду, 28 мая и начнется не раньше 13:30 по московскому времени. В случае успеха российский теннисист в третьем круге встретится с победителем противостояния между американцем Томми Полом и венгром Мартоном Фучовичем.

Ранее чемпион «Больших шлемов» назвал тяжелой сетку Хачанова на «Ролан Гаррос».

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