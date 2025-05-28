«Ахмат» проиграл первый матч за право остаться в РПЛ

«Ахмат» проиграл «Уралу» в первом стыковом матче за право остаться в РПЛ

Грозненский «Ахмат» проиграл екатеринбургскому «Уралу» в первом стыковом матче за право остаться в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Екатеринбург Арена», завершилась с результатом 2:1. Грозненский клуб открыл счет в матче, отличился Георгий Мелкадзе на 21-й минуте. «Урал» сумел сравнять на 50-й минуте игры, когда Мартин Секулич реализовал пенальти. Через девять минут Секулич забил второй мяч с игры, таким образом оформив дубль.

Ответный матч состоится в Грозном 31 мая. Стартовый свисток для команд прозвучит в 19:30 по московскому времени.

«Ахмат» по итогам сезона в Российской премьер-лиге занял 14-е место, набрав 25 баллов за 30 туров. Екатеринбургский клуб оказался на четвертой позиции в турнирной таблице Первой лиги. В активе команды оказалось 59 баллов после 34 туров.

При этом занявший третье место в Первой лиге «Черноморец» не получил лицензию, дающую право на игру в РПЛ, соответственно, в стыковых матчах также сыграет «Сочи». Команда встретится с «Пари Нижним Новгородом», который занял 13-е место в РПЛ. Первый матч команды проведут 28 мая, стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.

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