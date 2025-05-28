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Овечкин спел песню «Матушка» на дне рождения сына

Поющего песню «Матушка» хоккеиста Овечкина сняли на видео

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин исполнил песню «Матушка» на дне рождения своего сына. Видеоролик опубликовала в соцсетях супруга игрока Анастасия Шубская.

Мероприятие по случаю юбилея сына Ильи, которому исполнилось пять лет, прошло 27 мая.

«Вашингтон» закончил выступления в Кубке Стэнли, уступив в четвертьфинальной серии «Каролине Харрикейнз». Серия до четырех побед завершилась со счетом 4-1. В полуфинальной серии «Каролина» играет с «Флоридой Пантерз».

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Вашингтон Кэпиталз» встречался с «Нью-Йорк Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2. Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение канадца Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

По итогам сезона в активе 39‑летнего Овечкина 897 голов в регулярных сезонах и 974 гола с учетом плей‑офф.

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