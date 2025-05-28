В Госдуме объяснили, что повлияет на апелляцию на недопуск хоккеистов до ОИ

Развитие ситуации с подачей Олимпийским комитетом России (ОКР) апелляции на решение Международного олимпийского комитета (МОК) зависит от того, подтвердит ли сейчас МОК это решение. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» выразила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова.

«В любом случае, все ждут сигнала от МОК, и ФХР сказала: пусть нам МОК скажет о своем решении, тогда мы его будем выполнять. Очень сложно разным странам, членам международных федераций сопротивляться напору МОК. Теннис смог – но он к МОК имеет мало отношения. У турниров «Большого шлема» многовековая история, они их как хотят, так и проводят.

Все остальные, к сожалению, не могут сопротивляться. Разговор идет об участии хоккеистов в олимпийском турнире, а МОК пока ничего не сказал. Но ОКР абсолютно прав: сейчас никаких спортивных ограничений у нас нет. Мы устав привели в соответствии — за это цеплялись, думаю, что у нас не получится. Но теперь к нам этого вопроса нет. Теперь, по большому счету, они даже не могут приостанавливать наше членство. Военные конфликты идут по всему миру — но к другим странам не применяются ограничения. Получается, применяются только к нам? Наверное, и этот момент будет учтен в апелляции.

К сожалению, любая федерация боится одного. Та же Латвия приняла закон, заложником которого тебе является. Они понимают, что в случае участия россиян они не могут не бойкотировать Олимпиаду, потому что там они в любом случае пересекутся с нашими спортсменами. А значит, они сорвут трансляцию. Если спортсмены выйдут на матч, то подвергнутся преследованию в собственной стране. А если не выйдут на матч, то МОК может дисквалифицировать страну на очень серьезный срок за срыв соревнований и трансляций. Спортсмены понимают, что стали заложниками своих правительств — я даже верю в то, что сами-то спортсмены не хотели бы всего этого.

Меня удивляет, что мир на это смотрит спокойно. Будем играть против русских — что это такое?» — задалась вопросом Журова.

24 мая стало известно, что МОК запросил у Международной федерации хоккея (IIHF) состав групп Олимпиады без участия сборной России. 25 числа глава IIHF Люк Тардиф сообщил, что МОК уже направил соответствующее уведомление ОКР. Однако Федерация хоккея России (ФХР) сообщила, что пока никакого уведомления получено не было.

Ранее юрист оценила шансы ОКР оспорить недопуск хоккеистов до Олимпиады.