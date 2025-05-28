«Краснодар» сделал первый трансфер межсезонья

Футбольный клуб «Краснодар» объявил в своем Telegram-канале о трансфере бразильского защитника Жубала.

31-летний футболист провел прошлый сезон в «Осере», покинув французский клуб в статусе свободного агента. В прошлом сезоне Лиги 1 Жубал забил шесть мячей, три из которых — с пенальти.

Контракт между южноамериканцем и «быками» заключен до лета 2027 года. Выступать за новую команду игрок будет под пятым номером.



«Краснодар» завершил чемпионат сезона-2024/25, набрав 67 очков. Команда оформила победу в РПЛ в заключительном туре национального первенства, со счетом 3:0 обыграв московское «Динамо». Для клуба, основанного в 2008 году, это чемпионство стало первым в истории.

Второе место в национальном первенстве занял петербургский «Зенит», в активе которого оказалось 66 баллов. Замкнул тройку лидеров московский ЦСКА, набравший 59 баллов. На два очка отстал от него идущий четвертым столичный «Спартак».

Ранее «Динамо» и Константин Тюкавин продлили контракт до 2030 года.