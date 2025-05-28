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18-летний российский волейболист найден мертвым спустя месяц поисков

Волейболист «Кузбасса-2» Сергей Павлов умер в возрасте 18 лет, его искали месяц
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ВК «Кузбасс» (Кемерово)/VK

Доигровщик молодежной волейбольной команды «Кузбасс-2» Сергей Павлов скончался в возрасте 18 лет. Информация об этом появилась в официальном Telegram-канале команды.

«В возрасте 18 лет скончался доигровщик молодежной команды «Кузбасс-2» Сергей Павлов. Приносим искренние соболезнования родным и близким. Прощание с Сергеем состоится 30 мая в 13:30 в Знаменском соборе Кемерова», — указано в сообщении.

По информации местных СМИ, Павлов пропал месяц назад, 28 апреля. Его поиском занимались сотрудники правопорядка и волонтеры, однако обнаружить тело спортсмена сумели только сейчас. Что стало причиной смерти, не раскрывается. Согласно информации из регионального управления Следственного комитета, его нашли мертвым на берегу реки Томи.

Доигровщик в составе своей команды в прошедшем сезоне выступал в Молодежной лиге чемпионата России по волейболу. Его последним матчем стал поединок, который состоялся 16 апреля, тогда в Нижневартовске «Кузбасс-2» играл против «Енисея-2». Матч был завершен победой «Енисея-2» с результатом 3:2.

Ранее умер четырехкратный чемпион мира по борьбе Хасимиков.

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