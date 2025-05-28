Умер четырехкратный чемпион мира по борьбе Хасимиков

На 73-м году скончался четырехкратный чемпион мира по вольной борьбе Хасимиков

Четырехкратный чемпион мира по вольной борьбе Салман Хасимиков скончался в возрасте 72 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на родственников спортсмена.

«Салман Хасимиков скончался сегодня утром», — заявил собеседник агентства.

Хасимиков на протяжении своей спортивной карьеры четыре раза побеждал на чемпионатах мира, дважды выигрывал первенство Европы, а также четырежды становился чемпионом СССР. Выступал борец в категории свыше 100 кг.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Всего от России на Игры в Париже отправились 15 человек.

Ранее сообщалось, что Берлин хочет принять Олимпиаду-2036.