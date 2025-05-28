«Овечкин и Малкин заслуживают сыграть на Олимпиаде»: глава ЦСКА об отстранении России

Президент московского хоккейного клуба ЦСКА Игорь Есмантович, комментируя недопуск сборной России на зимние Олимпийские игры — 2026, заявил, что неприятно смотреть на то, как политика вмешивается в спорт. Его слова приводит «Матч ТВ».

«К сожалению, такая тенденция есть, но мы хотели бы сыграть на играх в Италии. У нас есть замечательные хоккеисты Саша Овечкин, Женя Малкин, вратарь Сергей Бобровский. Они заслуживают того, чтобы сыграть на Олимпийских играх, но политики, которые вмешались в спорт, видят эту ситуацию по‑своему», — заявил он.

24 мая стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) запросил у Международной федерации хоккея состав групп Олимпиады без участия сборной России. 25 числа глава Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф сообщил, что МОК уже направил соответствующее уведомление Олимпийскому комитету России (ОКР).

Позднее в МОК заявили, что рекомендация в отношении российских команд остается в силе, Международная федерация хоккея приняла решение следовать ей. В сообщении указано, что группа индивидуальных нейтральных спортсменов не может считаться командой.

Ранее стало известно, что в России попробуют оспорить решение о недопуске на хоккейный турнир ОИ-2026.