«Динамо» и Тюкавин продлили контракт до 2030 года

Московское «Динамо» продлило контракт с нападающим Тюкавиным до 2030 года

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин подписал новый контракт с клубом. Об этом сообщила пресс-служба бело-голубых.

Стороны продлили сотрудничество до 2030 года.

Форвард почти полностью пропустил весеннюю часть сезона-2024/25: на 17-й минуте встречи 19-го тура чемпионата России с «Ростовом» (1:1) Тюкавин неудачно приземлился на газон после столкновения с защитником ростовчан Максимом Осипенко. У него возникли проблемы с коленом. После оказания помощи он вернулся на поле, однако на 23-й минуте все же его покинул, а вместо него вышел Эль-Мехди Маухуб.

Тюкавину диагностировали разрыв передней крестообразной связки правого колена. Футболист был прооперирован в Германии. 11 марта он вернулся в Россию.

«Динамо» завершило сезон-2024/25 на пятом месте в таблице чемпионата России, золото выиграл «Краснодар». Второе место занял петербургский «Зенит», набрав 66 баллов. Замкнул тройку лидеров московский ЦСКА, набравший 59 баллов. На два очка отстал от него столичный «Спартак».

Ранее сообщалось, что вместо «Химок» в новом сезоне сыграет другой клуб РПЛ.