«Химки» могут прекратить существование

Футбольный клуб «Химки» может быть признан банкротом после невыдачи лицензии

Футбольный клуб «Химки» после отказа в апелляции решения о невыдаче лицензии Российского футбольного союза (РФС), необходимой для выступления в следующем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ), может прекратить существование. Об этом сообщает «Панк инсайд».

По информации источника, у клуба не было никаких шансов выиграть дело о подаче апелляции в соответствующий комитет РФС, так как никаких подвижек в процессе ликвидации задолженностей перед футболистами и персоналом клуба не осуществлялось.

24 мая стало известно, что «Химки», новороссийский «Черноморец» и «СКА-Хабаровск» не получили лицензию для участия в РПЛ. 28 мая РФС окончательно отказал подмосковному клубу в апелляции.



«Химки» в завершившемся чемпионате РПЛ заняли 12-е место. «Черноморец» в Первой лиге занял третье место, а «СКА-Хабаровск» — шестое.

Ранее «Химки» выпустили заявление об исключении из РПЛ.