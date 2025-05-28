«Спартаку» некому продавать лучшего бомбардира РПЛ

Metaratings: у «Спартака» нет предложений о продаже Угальде

Руководство московского «Спартака» не имеет на руках предложений о трансфере нападающего Манфреда Угальде. Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, спортивный блок красно-белых пока не обсуждал возможную продажу костариканца, а сам игрок находится в отпуске.

В матче 30-го тура «Спартак» обыграл «Химки» со счетом 5:0. В составе победителей забитыми мячами отметились Наиль Умяров, Манфред Угальде, Ливай Гарсия, Рикарду Мангаш и Роман Зобнин. Эта победа позволила команде набрать 57 очков за весь турнир и завершить его на четвертой строчке турнирной таблицы.

«Краснодар» завершил чемпионат на первом месте, набрав 67 очков. Второе место занял петербургский «Зенит», набрав 66 баллов. Бронзу завоевал московский ЦСКА — 59 очков. На пятом месте чемпионат закончило московское «Динамо», набрав 56 баллов.

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