На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Спартак» близок к потере своего лидера

Полузащитник «Спартака» Барко согласовал условия личного контракта с «Фламенго»
close
Александр Вильф/РИА Новости

Полузащитник московского «Спартака» Эсекьель Барко согласовал условия личного контракта с бразильским клубом «Фламенго». Об этом сообщил в Х журналист Ромарио Жуниор.

По информации источника, зарплата аргентинского игрока в южноамериканском клубе составит €2,2 млн в год. В данный момент руководство «Фламенго» договаривается со «Спартаком» о сумме трансфера.

Барко 25 июля 2024 года перешел в московский «Спартак», подписав контракт на три года. Сумма трансфера составила €14 млн, что стало вторым среди самых дорогих трансферов в истории клуба. Он дебютировал за «Спартак» 28 июля 2024 года в матче второго тура чемпионата России против «Химок» (3:1), выйдя в стартовом составе и забив свой первый мяч.

В матче 30-го тура «Спартак» обыграл «Химки» со счетом 5:0. В составе победителей забитыми мячами отметились Наиль Умяров, Манфред Угальде, Ливай Гарсия, Рикарду Мангаш и Роман Зобнин. Эта победа позволила команде набрать 57 очков за весь турнир и завершить его на четвертой строчке турнирной таблицы.

Ранее РФС отказал «Химкам» в апелляции по поводу невыдачи лицензии на новый сезон.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами