«Спартак» близок к потере своего лидера

Полузащитник московского «Спартака» Эсекьель Барко согласовал условия личного контракта с бразильским клубом «Фламенго». Об этом сообщил в Х журналист Ромарио Жуниор.

По информации источника, зарплата аргентинского игрока в южноамериканском клубе составит €2,2 млн в год. В данный момент руководство «Фламенго» договаривается со «Спартаком» о сумме трансфера.

Барко 25 июля 2024 года перешел в московский «Спартак», подписав контракт на три года. Сумма трансфера составила €14 млн, что стало вторым среди самых дорогих трансферов в истории клуба. Он дебютировал за «Спартак» 28 июля 2024 года в матче второго тура чемпионата России против «Химок» (3:1), выйдя в стартовом составе и забив свой первый мяч.

В матче 30-го тура «Спартак» обыграл «Химки» со счетом 5:0. В составе победителей забитыми мячами отметились Наиль Умяров, Манфред Угальде, Ливай Гарсия, Рикарду Мангаш и Роман Зобнин. Эта победа позволила команде набрать 57 очков за весь турнир и завершить его на четвертой строчке турнирной таблицы.

Ранее РФС отказал «Химкам» в апелляции по поводу невыдачи лицензии на новый сезон.