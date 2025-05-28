Тарасова назвала безумием и недотурниром ОИ-2026 без России

Тарасова назвала безумием и недотурниром ОИ-2026 без сборной России по хоккею

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в интервью «РБ Спорт» заявила, что не считает полноценным олимпийский хоккейный турнир 2026 года без сборной России.

«Хоккей на Олимпиаде без России — безумие. Должны быть все сильнейшие в этом виде спорта. Это же Олимпийские игры. Ну и будет у них недотурнир по хоккею», — заявила Тарасова.

4 февраля 2025 года Международная федерация хоккея вновь продлила отстранение сборной России, которое длится с весны 2022 года. Национальная команда не сыграла на чемпионате мира 2025 года, а также пропустит мировое первенство 2026 года и молодежный чемпионат мира — 2026.

24 мая стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) запросил у Международной федерации хоккея состав групп Олимпиады без участия сборной России. 25 числа глава IIHF Люк Тардиф сообщил, что МОК уже направил соответствующее уведомление Олимпийскому комитету России (ОКР). Однако Федерация хоккея России (ФХР) сообщила, что пока никакого уведомления получено не было.

Ранее «Эдмонтон» обыграл «Даллас» и повел в полуфинальной серии плей-офф НХЛ со счетом 3-1.