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Чемпион «Больших шлемов» назвал тяжелой сетку Хачанова на «Ролан Гаррос»

Экс-теннисист Ольховский: у Хачанова тяжелая сетка
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Issei Kato/Reuters

Знаменитый в прошлом отечественный теннисист, экс-шестая ракетка мира в парном разряде и двукратный финалист Кубка Дэвиса Андрей Ольховский в комментарии для «Газеты.Ru» оценил перспективы Карена Хачанова на «Ролан Гаррос».

«Карену нужно идти от матча к матчу. Это тяжелая сетка. Сетка получше была у Медведева из россиян. Она игровая такая, но из сеяных у него более проходимые. Все-таки у Хачанова и Рублева сеяные достаточно сильные. Не достаточно даже, а очень сильные», — считает Ольховский.

Карен Хачанов обыграл в первом круге Открытого чемпионата Франции представляющего Австралию Александара Вукича – 6:4, 6:4, 6:4. Теперь во втором раунде он встретится с австрийцем Себастьяном Офнером. Главными фаворитами в его четверти сетки являются испанец Карлос Алькарас и норвежец Каспер Рууд, известные грунтовые специалисты.

В четверти другого россиянина Андрея Рублева представлены пятая ракетка мира американец Джек Дрэйпер и лидер мирового рейтинга Янник Синнер из Италии.

Ранее бывшая первая ракетка мира подстригла ногти во время матча «Ролан Гаррос».

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